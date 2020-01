Tuttosport – Aston Villa, summit col Milan per Piatek: l’offerta

L’Aston Villa ha incontrato il Milan ed ha pronta la proposta per Krzysztof Piatek, attaccante che va verso la cessione in questa sessione del mercato.

Krzysztof Piatek può già cambiare squadra a distanza di un anno dal suo approdo al Milan. Il suo rendimento stagionale ha deluso e pertanto lui non ha uno status di incedibile, cosa che sembrava impensabile mesi fa.

Il numero 9 rossonero interessa in Premier League, dove più squadre lo hanno messo nel mirino per questo mercato invernale. Quella che sembra aver mosso i passi più concreti finora l’Aston Villa. Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che i Villans sono pronti a offrire 28 milioni di euro più 2 di bonus.

Calciomercato Milan, assalto Aston Villa a Piatek. Occhio al Tottenham

Lunedì sera il direttore sportivo del club inglese ha incontrato Paolo Maldini e Zvonimir Boban. Per non fare una minusvalenza, il Milan deve cedere Piatek ad almeno 28 milioni. Ovviamente la dirigenza rossonera spera di riuscire a ricavare qualcosa di più dalla cessione del proprio centravanti, che comunque ha 24 anni e margini di miglioramento nonostante un negativo rendimento in questa stagione 2019/2020. In direzione Aston Villa c’è già Pepe Reina.

Sulle tracce di Piatek anche il Tottenham, dove José Mourinho ha bisogno di un attaccante per sostituire l’infortunato Harry Kane. Oggi il tabloid britannico The Sun ha confermato che gli Spurs sono concretamente interessati al polacco e intendono farsi avanti con un’offerta. Da segnalare che pure West Ham, Newcastle United e Crystal Palace pensano all’ex Genoa. Il Milan attende le giuste proposte per dare l’ok alla cessione, sulla quale comunque peserà al volontà del giocatore stesso.

Gazzetta – Milan, una squadra di Serie A ha chiesto Suso