Politano al Milan, è fatta? L’indizio di Marotta

Calciomercato Milan | L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta non ha affatto smentito l’ipotesi di un passaggio di Politano in rossonero.

Matteo Politano al Milan? Un trasferimento possibile, anche se fino a qualche giorno fa sembrava soltanto una boutade da fantamercato.

Arrivano conferme, anche se ancora piuttosto velate, anche dal mondo Inter. L’amministratore delegato Giuseppe Marotta infatti non ha smentito l’ipotesi di una cessione di Politano nel mercato di gennaio. Magari proprio ai rivali rossoneri.

Marotta, presente all’evento di presentazione dell’album Calciatori Panini 2019-2020, ha lanciato dei brevi ma significativi indizi sul destino di Politano.

In primis il dirigente nerazzurro, chiamato in causa dal giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ha risposto con un segno emblematico sull’argomento Politano-Milan. Marotta ha esplicitamente effettuato il gesto del ‘quasi‘, come ad indicare che la trattativa è in stato avanzato e che si può concludere.

A rinforzare questa gestualità, Marotta ha anche risposto così ai cronisti che lo hanno circondato al termine dell’evento: “Young e Politano? Siamo tutti attivi a livello operativo, le voci di mercato sono sempre tante. Sapete bene che ciò che non è ancora successo oggi può concretizzarsi anche stasera“.

Un doppio indizio più che positivo per il Milan. Marotta in qualche modo ha confermato come la trattativa per Politano sia concreta e nel vivo dei dialoghi. Il tutto strettamente legato all’affare Ashley Young: se l’Inter riuscirà a portare l’inglese a Milano a breve, potrà liberare la partenza di Politano stesso.

