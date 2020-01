Sportmediaset – Milan, Politano libera Suso. Le richieste dell’Inter

Possibile cambio di esterni offensivi in casa Milan: i rossoneri possono puntare un calciatore dell’Inter e lasciar libero Suso.

Le ultime news di Sportmediaset sul calciomercato Milan, sia in entrata che in uscita.

Secondo la redazione dell’emittente televisiva, i rossoneri non cambieranno modulo. Dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic il Milan sembrava intenzionato a variare sistema di gioco, magari passando alle due punte.

Invece Stefano Pioli punterà ancora sul 4-3-3 come modulo di base. Ecco perché il nome di Matteo Politano resta d’attualità per il mercato rossonero, con i dirigenti Milan pronti ad affondare il colpo per l’esterno dell’Inter.

Reina-Aston Villa e Borini-Hellas Verona: la situazione

Milan su Politano: vanno accontentate le richieste dell’Inter

Politano è dunque un nome più che concreto per il Milan. I rossoneri hanno bisogno di un esterno offensivo che possa essere determinante sia in zona-gol, sia come assist man per le punte di mister Pioli.

Chi meglio del classe ’93 interista, considerato tutt’altro che un titolare da Antonio Conte? Ma il Milan dovrà prima trovare la formula giusta per convincere i rivali cittadini.

E’ andato già in scena un incontro importante tra i dirigenti del Milan e gli agenti di Politano, conclusosi con sensazioni positive. Ora serve trovare l’accordo con l’Inter, che ha pagato Politano nell’estate 2018 per 25 milioni di spesa dal Sassuolo.

La società interista chiede ora 20 milioni di euro per liberare Politano. Escluse le ipotesi di prestiti onerosi: l’Inter cederà il suo numero 16 soltanto a titolo definitivo.

Milan, Politano libera la partenza di Suso

Sportmediaset chiarisce inoltre che l’eventuale arrivo di Politano darebbe il là alla cessione di un calciatore molto contestato dai tifosi di recente.

Si tratta di Jesus Suso, esterno spagnolo che ha le medesime caratteristiche di Politano, sia tattiche che tecniche. Ma il numero 8 sembra ormai aver sprecato le occasioni per rilanciarsi.

Suso dunque in vendita. Per il momento però a via Aldo Rossi non sono pervenute proposte vere e proprie per l’ex calciatore di Genoa e Liverpool.

Milan, incontro con l’agente di Reina finito: le ultime