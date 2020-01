Sky – Pioli prova il 4-4-2: fuori Suso! La probabile formazione

Pioli vara il 4-4-2, fuori Suso e dentro Castillejo. Ecco gli interpreti del possibile nuovo modulo

Stefano Pioli è pronto a rivoluzionare il Milan dal punto di vista tattico. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore oggi a Milanello ha provato un nuovo sistema di gioco. E non è il 4-3-1-2, come in tanti si aspettavano.

Si tratta del 4-4-2, ma la novità più importante è che resterebbe fuori Jesus Suso. Infatti Pioli non vede lo spagnolo come esterno di centrocampo. Spazio quindi a Samu Castillejo, che ha più gamba dell’ex Liuverpool. Dall’altra parte invece Hakan Calhanoglu, insostituibile; ad oggi lui è preferito a Giacomo Bonaventura, che a Cagliari potrebbe sedersi in panchina.

In mezzo al campo la qualità di Bennacer e la fisicità di Franck Kessie. In attacco Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao. Fuori per forza di cose Krzysztof Piatek, probabile partente in questa sessione di gennaio. Difesa solita con Calabria in vantaggio ancora su Andrea Conti.

Cagliari-Milan, la probabile formazione rossonera

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao.