Viviano, sì al Milan. Maldini e Boban convinti da Turci

Viviano ha dato la sua disponibilità al Milan, i dirigenti rossoneri convinti dall’attuale preparatore dei portieri

Con tutta probabilità sarà Emiliano Viviano il sostituto di Pepe Reina al Milan. Primi contatti già in giornata, poche ore fa il sì del giocatore. A rivelarlo è il giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, sul suo profilo Twitter.

Reina è ad un passo dall’Aston Villa. Il suo agente ha incontrato due volte il Milan oggi in sede: una prima prima volta non è servita a risolvere il capitolo risoluzione. I dirigenti rossoneri hanno preso tempo per cercare un sostituto e lo avrebbero individuato proprio in Viviano, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con lo Sporting Lisbona. Lo scorso anno era in prestito alla SPAL, poi non ha trovato altra sistemazione.

Come scrive Schira su Twitter, Maldini e Zvonimir Boban sarebbero stati convinti da Gigi Turci, preparatore dei portieri del Milan, che ha avuto la possibilità di lavorare con Viviano alla Sampdoria. Referenze positive e quindi ok alla chiusura dell’affare. Il giocatore, come detto, ha dato la sua disponibilità. Ora si attende la cessione di Reina per mettere nero su bianco.

Una buona soluzione per sostituire Reina. Avrebbe accettato un contratto di sei mesi, quindi fino al termine della stagione. Poi il Milan probabilmente terrà Alessandro Plizzari, ora in prestito al Livorno. In più c’è anche Matteo Soncin della Primavera, altro ottimo prospetto. Antonio Donnarumma resterà come terzo, ma questa ricerca di un altro portiere significa bocciatura totale per il fratello di Gigio. Che, ricordiamo, percepisce un milione a stagione.