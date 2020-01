Ag. Scamacca: “Futuro? Decide il Sassuolo. Piace al Milan”

Calciomercato Milan, occhi sul giovane centravanti Gianluca Scamacca. Oggi l’agente ha parlato del suo futuro, ribadendo l’interesse di molti club importanti.

C’è anche il Milan su Gianluca Scamacca, attaccante he attualmente gioca nell’Ascoli, ma è di proprietà del Sassuolo che lo ha blindato con un lungo contratto fino al giugno 2023.

Oggi ha parlato il suo agente, Paolo Paloni, ai microfoni di seriebnews.com. Queste le sue dichiarazioni: “Attenzionato e piace molto in Serie A a squadre di altissima fascia. Bisogna capire se il Sassuolo lo vuole adesso o a giugno, è l’attaccante della Nazionale Under 21, è normale che abbia tutto questo interesse intorno a lui”.

Sono tanti i club che sono sulle sue tracce, oltre al Milan c’è anche la Roma. E addirittura il Benfica. Ecco la rivelazione dell’agente: “Se sta imparando il portoghese? Ma no, anche se siamo onesti: il Benfica ci ha fatto sapere che segue il calciatore, come tante altre top di Serie A”.

Scamacca è nato a Roma, è un classe 1999: ha appena compiuto 21 anni lo scorso 1 gennaio. Alto 195cm, è un centravanti che può fare anche la seconda punta o adattarsi esterno a sinistra, anche se per la sua stazza il ruolo ideale è comunque prima punta.

In questa stagione in Serie B con l’Ascoli ha giocato 15 partite e segnato 6 gol. Due presenze anche in Coppa Italia, con addirittura 4 gol segnati. È anche l’attaccante dell’Italia Under 21: all’attivo ha segnato 4 gol in 8 presenze.