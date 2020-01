Chelsea, cessione Christensen: le parole di Lampard

Calciomercato Milan: Andreas Christensen è uno degli obiettivi per la difesa. Oggi l’allenatore del Chelsea Frank Lampard ha commentato la possibile cessione.

Andreas Christensen è dato in uscita dal Chelsea. Le indiscrezioni sul difensore in questi giorni si sono susseguite, e sono state anche contradditorie tra i vari media. Prima si parlava del fatto che fossero stati gli inglesi a proporre il giocatore al Milan.

Poi altri dubbi tra formula e cifre, e via discorrendo. Insomma, al momento si parla tanto e si concretizza poco in entrata. La dirigenza rossonera sta facendo numerose valutazioni, soprattutto in difesa. Prima si sta pensando alle uscite, come quella già formalizzata di Mattia Caldara.

Oggi è stato interpellato direttamente Frank Lampard, allenatore del Chelsea, sulla possibilità di una cessione di Christensen. La domanda è arrivata oggi dal corrispondente del Chelsea per Goal, che gli ha chiesto di un possibile addio del difensore danese. Ecco quanto scritto dal giornalista: «Ho chiesto a Lampard se può escludere la vendita di Christensen dopo essere stato legato al Milan in questa finestra e ha detto con enfasi: “Sì”».

Il Milan ha urgente bisogno di un difensore centrale. L’addio di Caldara e l’infortunio di qualche settimana fa accorso a Leo Duarte, fanno si che i rossoneri abbiano a disposizione soltanto Musacchio, Romagnoli e il giovane U21 Gabbia. Stefano Pioli oggi in conferenza stampa è stato chiaro: “La situazione è chiara. Ci serve un nuovo centrale il prima possibile. E’ una priorità, spero di averlo a disposizione entro pochi giorni visto che abbiamo campionato e Coppa Italia da giocare”.

