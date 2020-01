Cagliari-Milan in diretta live, risultato e cronaca in tempo reale. Aggiornamenti minuto per minuto dalla Sardegna Arena sulla partita di oggi

17′ – Theo Hernandez ara la fascia, riceve da Calhanoglu e prova il sinistro: Olsen mette in angolo.

12′ – Il Milan prova qualche azione offensiva ma con grande disordine.

2′ – Subito pericoloso il Cagliari, bravo Romagnoli a chiudere Joao Pedro.

1′ – Partita iniziata!

14:00 – La diretta live della partita inizierà fra poco con il racconto del pre-partita e molto altro.

Manca poco al fischio d’inizio di Cagliari–Milan, il match che apre la 19^ giornata di Serie A. Qui la diretta in tempo reale della gara con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Risultato e cronaca in diretta come ogni domenica. I rossoneri, reduci da risultati parecchio deludenti, vogliono vincere per dare una scossa all’ambiente. Ma fare risultato alla ‘Sardegna Arena’ sarà durissima per una squadra malata come quella rossonera.

Stefano Pioli si appende letteralmente alle spalle larghe di Zlatan Ibrahimovic. Che sarà titolare insieme a Rafael Leao nel rivoluzionario 4-4-2. Una notizia importante è l’esclusione di Jesus Suso dai titolari. Noi di MilanLive.it proporremo in questo articolo la diretta live testuale di Cagliari-Milan di oggi pomeriggio. Se invece ti interessa sapere dove poterla vedere in diretta tv e streaming, clicca il link qui sotto.

CAGLIARI MILAN, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Le formazioni ufficiali

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Naingglan, Joao Pedro; Simeone. All: Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic. All: Pioli.