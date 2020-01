Cagliari Milan | dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dove vedere Cagliari-Milan in diretta tv e streaming, ecco tutte le informazioni utili e necessarie per assistere alla partita di oggi

Il Milan torna in campo in terra sarda. Oggi, alle 15:00, i rossoneri sfidano il Cagliari, una delle note più liete di questo inizio di campionato. Reduce dal deludente pareggio con la Sampdoria, il Diavolo vuole provare a vincere, ma sarà durissima.

Zlatan Ibrahimovic scalpita, spera di giocare dal primo minuto. Stefano Pioli dovrebbe schierarlo in avanti insieme a Rafael Leao in un 4-4-2. Probabile esclusione per Jesus Suso, uno dei più criticati dai tifosi. Vincere a Cagliari sarebbe un’iniezione di fiducia per il Milan, ma visto il momento è difficile pensare ad un successo. Eccovi tutte le informazioni su come e dove vedere la partita di oggi.

Dove vedere Cagliari Milan in tv

Cagliari–Milan è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile assistere al match in tv soltanto sui canali dell’emittente satellitare, e quindi Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Non c’è altro modo per vedere la partita di oggi in diretta tv. Appuntamento alle 14:00 con un lungo pre partita con Sky Calcio Show: approfondimenti, interviste e molto altro. Una partita da non perdere.

📽 What gets the blood pumping more than a comeback win in the dying minutes? ⌛ This is one result to savour 👏🏻

📽 Rimonta firmata da SuperMario e il Pazzo nei minuti finali a Cagliari 👏🏻#SempreMilan #CagliariMilan pic.twitter.com/eVAahAv8Lo — AC Milan (@acmilan) January 9, 2020

Cagliari Milan, dove vederla in streaming

Cagliari–Milan sarà disponibile in streaming gratuito per gli abbonati Sky Sport. L’emittente satellitare utilizza l’applicazione Sky Go e dà la possibilità ai propri utenti di accedere al proprio pacchetto tramite smartphone, tablet, pc o smart tv.

Da qui quindi sarà possibile vedere Cagliari–Milan in streaming, esclusiva di Sky Sport. L’alternativa è Now TV, la web app ancora di Sky. Sono disponibili vari tipi di abbonamento e a cifre diverse. Se non siete interessati ad un’iscrizione mensile, è possibile pagare e vedere soltanto un giorno.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone.

Allenatore: Maran.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Allenatore: Pioli.