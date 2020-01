Sportmediaset – Cagliari-Milan, cambio modulo confermato. Kessie più di Krunic

Verso Cagliari-Milan: la redazione di Sportmediaset ha confermato il cambio modulo in vista del match di oggi alle ore 15.

Ultimissime news di formazioni da Sportmediaset. In vista di Cagliari-Milan, che inizierà tra poco più di un’ora, arrivano solo conferme.

Cambio di modulo confermato per il Milan di Stefano Pioli. Si punterà al 4-4-2 come già noto da un paio di giorni. Il tecnico rossonero affiancherà Rafael Leao a Zlatan Ibrahimovic, pronto a debuttare dal 1′ minuto nonostante non abbia i 90 minuti sulle gambe.

Il dubbio a centrocampo invece dovrebbe essere risolto a favore di Franck Kessie. L’ivoriano la spunterà sul suo compagno di reparto Rade Krunic, come mediano centrale al fianco di Ismael Bennacer.

Confermato anche il ritorno dal 1′ minuto del redivivo Samu Castillejo, che giocherà come esterno destro nel centrocampo a quattro.

Formazione classica invece per il Cagliari: Rolando Maran punterà su Nainggolan e Joao Pedro alle spalle di Simeone nel 4-3-2-1 ormai consolidato.

