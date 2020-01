Il video del gol di Ibrahimovic contro il Cagliari, lo svedese ha segnato il 2-0.

Zlatan Ibrahimovic adesso è tornato per davvero. Titolare oggi a Cagliari nel nuovo 4-4-2 di Stefano Pioli insieme a Rafael Leao, lo svedese ha trovato la rete del momentaneo 2-0 intorno al 65′. Un gol fondamentale per la squadra e per lui. Che, come promesso, ha esultato con il gesto di Dio.

Si tratta del su primo gol in questa nuova avventura in maglia rossonera, ma non certamente il primo. Nei suoi primi due anni al Diavolo aveva timbrato il cartellino per 56 volte. Il gol di oggi quindi è il numero 57 con il Milan.

Gli sono bastate due presenze quindi per segnare il primo gol. E che bel gol. Punizione, la palla arriva a Theo Hernandez che cross all’altezza del calcio di rigore dove c’è Ibra, il quale, nonostante la pressione ci Nandez, tira di prima di sinistro sul secondo palo. Niente da fare per Robin Olsen.

Un gol di grande importanza quello di Ibrahimovic. Il Milan è adesso sul 2-0 alla ‘Sardegna Arena’ ed è un risultato molto pesante. Per i rossoneri sarebbero tre punti fondamentali: per la classifica ma soprattutto per dare un po’ di coraggio a questa squadra. Che pare soffrire di meno lontano dalle mura amiche di San Siro.

Ibra è già decisivo perché questo 2-0 mette il Milan nelle condizioni di gestire meglio il risultato e la partita. Il suo aiuto è già visibile e oggi a Cagliari si è visto. E bisogna considerare che lo svedese non è ancora al top della condizione. Sta dimostrando coi fatti che è ancora in grado di fare la differenza. Bentornato Zlatan!

La rete di Ibrahimovic: il video