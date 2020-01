Di Marzio: “Milan, preso Begovic. Per l’estate idea Ivan”

Il Milan si appresta a ingaggiare Asmir Begovic del Bournemouth per sostituire Pepe Reina, diretto all’Aston Villa. Per giugno spunta Ivan del Ponte Preta.

Il Milan sta per cedere Pepe Reina all’Aston Villa con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il portiere spagnolo oggi era in panchina a Cagliari, ma presto partirà in direzione Birmingham.

Ha 37 anni e gli viene data la chance di essere titolare in una squadra di Premier League. In rossonero è il vice di Gianluigi Donnarumma e non trova spazio, normale che voglia andare a giocare essendo vicino alla fine della propria carriera. L’ok definitivo alla cessione ci sarà appena il Diavolo avrà perfezionato l’arrivo di un sostituto.

In questo momento sembra che il Milan abbia praticamente chiuso per Asmir Begovic. Il bosniaco classe 1987 arriverà in prestito dal Bournemouth, altra squadra di Premier League. Lo conferma Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Il noto giornalista di Sky Sport rivela che il club rossonero pensa anche a Ivan, 22enne del Ponte Preta. Il portiere brasiliano è un’idea per l’estate. Nel campionato di Serie B nazionale 67 presenze con soli 60 gol subiti e ben 26 clean sheet. Inizialmente il Milan voleva acquistarlo subito, poi ha deciso di rinviare l’operazione.

