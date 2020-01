Milan, Ibrahimovic quinto marcatore più anziano

Ibrahimovic è il quinto marcatore più anziano della storia del Milan. Prima di lui Costacurta, Maldini, Inzaghi e Liedholm. La classifica

Zlatan Ibrahimovic ha segnato oggi in Milan–Cagliari il suo primo gol di questa nuova avventura in rossonero. Una rete fondamentale perché ha permesso ai rossoneri di gestire meglio il risultato e la partita.

Con queste rete il messaggio è chiaro: Ibra è già il trascinatore di questo giovane gruppo di giocatori, che avevano bisogno di un leader. Nonostante i 38 anni e il lungo periodo di inattività, Zlatan è rimasto in campo per novanta minuti. “Per entrare in condizione devo giocare”, ha risposto all’intervista lo svedese. Stefano Pioli, nel finale di match, gli aveva chiesto se voleva essere sostituito. No secco del giocatore.

“L’età non conta, il cervello è sempre lo stesso“, ha detto ancora Ibrahimovic subito dopo la partita. L’età, però, gli permette di entrare in un’altra speciale classifica che riguarda il Milan. Con il gol di oggi, infatti, Ibra è il quinto marcatore più anziano della storia del club con 38 anni e entro giorni.

Al primo posto c’è Alessandro Costacurta con 41 anni e 25 giorni. Paolo Maldini è il secondo a 39 anni e 277 giorni. Chiude il podio Filippo Inzaghi a 38 anni e 77 giorni. Prima di Ibrahimovic c’è Liedholm a 38 anni e 120 giorni. Il dato è fornito da OptaPaolo su Twitter.