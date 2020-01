Milan, tutto su Ibrahimovic: ha ridato anima e speranza 

Il Milan si affida a Zlatan Ibrahimovic per la rinascita. Anima e speranza: come evidenzia il CorSera oggi in edicola, lo svedese ha già dato una scossa forte all’ambiente.

Cagliari-Milan, sarà 4-4-2 con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão: lo conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola. Così il 38enne svedese non solo brucia le tappe rispetto ai programmi iniziali, ma si prende già il Diavolo in appena una settimana.

Come infatti evidenzia il quotidiano, la squadra è già nelle mani di Ibra. Tanto da cambiare interpretazione tattica e mandare in panchina due vecchi riferimenti come Suso e Krzysztof Piatek.

Quando lo svedese sbarcava a Milano lo scorso 2 gennaio, la dirigenza ipotizzava un debutto in Milan-Spal di Coppa Italia che verrà tra qualche giorno. E sembrava una visione anche piuttosto ottimistica dopo il recente stop dell’attaccante. Ma la società non aveva fatto i conti con l’orgoglio e lo strapotere totale del talento di Malmo, quindi ecco la sorpresa.

Ibrahimovic ha così ridato subito anima e speranza a questo Milan in ginocchio. E ha scelto Leão come suo d’avventura. Il campione scandinavo, infatti, è convinto di poter plasmare il talentino portoghese, con cui ha ben 18 ani di differenza, aiutandolo a crescere e maturare definitivamente. Da Milanello assicurano che l’atteggiamento dell’ex Lilla è già cambiato in pochi giorni, e già oggi potrebbe offrire una primissima dimostrazione.

Chissà – conclude il CorSera – che il Milan non trovi finalmente la quadra lì davanti. Tutto fa ben sperare, anche perché appare piuttosto complicato fare anche peggio di quanto già visto: con appena 16 gol segnati, quello di Stefano Pioli è il quartultimo attacco del campionato a secco da oltre 300 minuti. Ora però c’è la scossa nordica.

