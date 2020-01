Milan, arriva Kjaer. Idea Duncan per il centrocampo 

Il Milan continua a rinforzarsi: dopo Zlatan Ibrahimovic, sbarca in rossonero anche Simone Kjaer dall’Atalanta. Il difensore danese arriva con una formula vantaggiosa.

Arriva Simone Kjaer per la difesa del Milan, lo conferma anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. E’ tutto già definito: ai margini all’Atalanta, il difensore danese classe 89 arriverà quest’oggi in prestito con diritto di riscatto per 2.5 milioni di euro.

Il Diavolo, dunque, corre subito ai ripari anche per quanto concerne il reparto difensivo. Con Léo Duarte infortunato e Mattia Caldara tornato a Bergamo, c’era bisogno di un rinforzo in difesa per completare il reparto con Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Matteo Gabbia.

Milan, le mosse tra difesa e centrocampo

Così ecco il 30enne ex Palermo e Roma. Il suo cartellino appartiene al Siviglia, il quale lo ha girato in prestito alla Dea in estate e con la stessa formula passerà ai rossoneri. Il contratto scade nell’estate del 2021, ed è uno dei motivi contenuti del prezzo in caso di conferma definitiva.

Ma la prossima estate Kjaer avrà 31 anni (altra ragione che abbassa il prezzo), nonché età non in linea con la filosofia aziendale proiettata sui giovani. Un’altra eccezione low cost, quindi, sarà possibile se il giocatore si dimostrerà utile alla causa milanista nei prossimi sei mesi.

Ma come evidenzia il quotidiano, i movimenti in difesa potrebbero non arrestarsi qui. A un primo rinforzo potrebbe seguirne infatti anche un secondo, ossia un giovane da inserire con prudenza. Un acquisto alla Jean-Clair Todibo per intenderci, la cui resistenza però alla fine ha bloccato l’affare anche se resta un esempio della strategia rossonera.

Una volta chiuso il capitolo difensivo, si passerà agli altri reparti. In attacco è caldo il nome di Matteo Politano e in mediana spunta l’idea di Alfred Duncan, il quale potrebbe essere il sostituto ideale di Frank Kessie qualora alla fine venisse inserito nell’operazione con l’Inter. 20 milioni di euro, è questa la richiesta del Sassuolo per il 26enne ghanese. Ma per comprare bisognerà cedere, e in tal senso 30 milioni potrebbero arrivare da Krzysztof Piatek ormai sempre più ai margini.

Cagliari-Milan, probabili formazioni: sarà 4-4-2 con Ibrahimovic-Leão