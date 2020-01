Cagliari-Milan, probabili formazioni: sarà 4-4-2 con Ibrahimovic-Leão

Probabili formazioni Cagliari-Milan. Confermato il cambio modulo per i rossoneri: sarà 4-4-2 con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão in attacco. In panchina Suso e Krzysztof Piatek.

Metamorfosi Milan, sarà 4-4-2 con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão quest’oggi alla Sardegna Arena contro il Cagliari per la 19a giornata di Serie A. Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ripartirà da qui il nuovo Diavolo di Stefano Pioli. Adattandosi al suo nuovo trascinatore in attacco.

La formazione del Cagliari

4-3-1-2 per Rolando Maran. Con Robin Olsen tra i pali, la retroguardia dei padroni di casa vedrà nell’ordine Paolo Faragò, Fabio Pisacane, Ragnar Klavan e Luca Pellegrini. Nahitan Nandez, Luca Cigarini e Marko Rog comporranno invece il terzetto in mediana, mentre Radja Nainggolan e João Pedro agiranno all’unica punta Giovanni Simeone.

La probabile formazione del Cagliari: Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez; Cigarini, Rog; Nainggolan, João Pedro, Simeone

La formazione del Milan

Doppia linea da quattro e attacco a due per i rossoneri, il che spinge agli inevitabili sacrifici di Suso e Krzysztof Piatek che si accomoderanno in panchina per questa variazione tattica. Confermato dunque il tandem offensivo, in mediana si vedrà Samuel Castillejo sulla fascia destra, Frank Kessie e Ismael Bennacer al centro e Hakan Calhanoglu sull’out mancino. In difesa agiranno Davide Calabria e Theo Hernandez sugli esterni, con la coppia centrale composta da Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli e Gianluigi Donnarumma al centro.

La probabile formazione del Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Ibrahimovic, Leão

