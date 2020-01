Sportitalia – Cessione Suso, tre club interessati: le richieste del Milan

Calciomercato Milan: Jesus Suso verso la cessione? Tre club spagnoli sulle sue tracce. I rossoneri hanno le idee chiare sulla formula. Aggiornamenti da Sportitalia.

Jesus Suso potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Tre club spagnoli sulle sue tracce. Novità da Alfredo Pedullà su Sportitalia. In via Aldo Rossi hanno le idee chiare sulle modalità e la formula per cedere il cartellino.

Suso via dal Milan? Una possibilità. Al momento si registrano dei sondaggi da parte di tre club spagnoli: Valencia, Siviglia e Getafe. Pedullà ha riferito: “Al momento non convince la formula, prestito oneroso con diritto di riscatto, il Milan vuole monetizzare e chiede l’obbligo”.

Il Milan ha le idee chiare. Vuole cedere Suso a titolo definitivo, niente prestito. O meglio, prestito sì, ma con l’inserimento dell’obbligo di riscatto. Non si è parlato di cifre al momento. L’ultimo prezzo fatto dal Milan per lo spagnolo era la clausola rescissoria di 30 milioni di euro. Ma al momento anche un’offerta inferiore verrebbe concretamente presa in considerazione.

Lo spagnolo si è reso autore di un’altra prova disastrosa lunedì scorso contro la Sampdoria, l’ennesima della sua triste stagione. A San Siro la pazienza è finita nei suoi confronti. E il Milan sta pensando ad un’alternativa allo spagnolo: da giorni si parla di Matteo Politano, ai margini dell’Inter.

Intanto Stefano Pioli lascerà Suso in panchina per Cagliari-Milan di domani. Una scelta tecnica, dovuta anche al cambio di modulo pensato dal tecnico, che vuole puntare sulle due punte: Ibrahimovic, prima da titolare per lo svedese, al fianco di Rafael Leao.

LA PROBABILE FORMAZIONI DI CAGLIARI-MILAN