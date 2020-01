“Più forti insieme”, il post di Ibrahimovic fa impazzire i tifosi

Il post su Instagram dello svedese incendia i tifosi del Milan, felici per la vittoria di oggi e per il suo gol

“Da solo forte, insieme più forti“, ha scritto Zlatan Ibrahimovic sui propri social in queste ore. Un post molto importante quello dell’attaccante, già trascinatore di un gruppo giovane e che aveva bisogno di una figura così carismatica.

Ibra ha timbrato il cartellino oggi con un gol molto importante, il primo di questa sua nuova esperienza in rossonero; in totale, con la maglia del Milan ha segnato 57 reti. Importante per sé ma anche e soprattutto per la squadra, che ha saputo gestire bene il risultato e il vantaggio. I rossoneri devono ripartire da questa bella trasferta di Cagliari; tre punti che li tengono in vita per quanto riguarda la corsa all’Europa League.

Ibrahimovic con questo post su Instagram ha letteralmente fatto impazzire i tifosi. Che da tempo non avevano in squadra un giocatore di questa caratura. Leader nato, oggi è rimasto in campo per novanta minuti, nonostante non sia ancora pienamente in condizione. Pioli ha detto “Non è ancora il vero Ibra“, perché in effetti non è al top, ma per arrivarci deve giocare.

Per questo, quando il mister gli ha chiesto se voleva uscire, ha preferito di no. Stare in campo più tempo lo aiuta ad entrare il prima possibile in condizione. Il Milan ha troppo bisogno di lui. Che, tra l’altro, aveva segnato anche uno splendido gol di testa, annullato però dall’arbitro giustamente per fuorigioco.