Cagliari-Milan, la moviola: niente rigore, fuorigioco su Ibrahimovic

La moviola di Cagliari-Milan. Promosso l’arbitro Rosario Abisso: oltre un paio di gialli forse severi, il fischietto siciliano vede bene su un rigore chiesto da Zlatan Ibrahimovic e sul raddoppio dello svedese.

Cagliari-Milan, oltre al Diavolo promosso anche l’arbitro Rosario Abisso come evidenzia La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Prestazione all’altezza per il fischietto di siciliano anche se non mancano delle piccole sbavature.

Gara sotto controllo sin dall’inizio e decisioni giuste ed equilibrate alla Sardegna Arena. L’unica eccezione, forse, è l’ammonizione a Luca Cigarini al 26esimo per l’intervento su Ismael Bennacer. Oltre a non essere volontario, il rossonero accentua e il cartellino – evidenzia la GdS – giallo appare misurato.

Assolutamente corretta, invece, la decisione maturata al 56esimo quando Zlatan Ibrahimovic colpisce la barriera su punizione e chiede un rigore per tocco di mano avversario: le braccia di Paolo Faragò nella circostanza sono più che attaccate al corpo. Nessuna massima punizione, dunque, per il Diavolo. Non c’era.

Tornando ancora a Bennacer, appare ingiusto anche il giallo al 61esimo per fallo su Marko Rog: gamba alta ma l’algerino trova la palla. Corretto invece annullare il raddoppio di uno straordinario Ibrahimovic. Il guardalinee Sergio Ranghetti alza subito la bandierina e la decisione è giusta: lo svedese – pur meritando una doppietta per la grande prestazione – è in netto fuorigioco.

Milan-Piatek: il club comunica le intenzioni all’entourage