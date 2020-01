Milan-Piatek: il club comunica le intenzioni all’entourage

E’ lontano dal Milan il futuro di Krzysztof Piatek, soprattutto dopo la grande vittoria di Cagliari con Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão. E’ già giunta la comunicazione del club all’entourage del polacco.

Se Krzysztof Piatek era lontano dal Milan già prima della gara di ieri di Cagliari, figuriamoci adesso dopo l’exploit di Zlatan Ibrahimovic e i segnali positivi giunti anche da Rafael Leão.

Il Diavolo ha trovato la sua nuova dimensione, la sua forma probabilmente definitiva la quale non prevede né l’attaccante polacco e né Suso. Si riparte con un più quadrato e funzionale 4-4-2, votato a favore del nuovo tandem rossonero. Situazione, dunque, che spinge ulteriormente e inevitabilmente entrambi gli attaccanti lontani dalla Lombardia.

Milan, si lavora per la cessione di Piatek

Ma se per Suso è ancora tutto da vedere tra Roma e Spagna, si entra invece nel vivo per Piatek. Presi Simon Kjaer e Asmir Begovic impegnato con le visite mediche, la società ha come prossimo obiettivo proprio quello di definire anche la situazione del bomber polacco. Così come riferisce Calciomercato.com, è attesa una svolta già dalla prossima settimana. La dirigenza vuole accelerare e definire già il tutto possibilmente.

Ma il club ha nel frattempo rifiutato ogni offerta di prestito per il 24enne dell’Est, tra cui anche quella del Tottenham di José Mourinho interessato per sostituire l’infortunato Harry Kane. C’è stato un confronto con l’entourage, al quale è stato spiegato che ormai è in uscita ma che lo si venderà soltanto a cifre economiche vantaggiose. Tipo quei 28-30 milioni di euro messi per esempio sul piatto dall’Aston Villa, soluzione però al momento scartata dal giocatore.

La situazione dovrà in ogni caso sbloccarsi entro gennaio e possibilmente metà mese circa, anche perché l’arrivo di altri eventuali rinforzi dipenderà proprio da Piatek e da quel tesoretto che ne verrebbe con una sua partenza. Ma una cosa è certa: non ci saranno sconti o regali. E non sarà modificata nemmeno la formula di partenza.

Milan, Ibrahimovic va blindato: rinnovo a tre condizioni