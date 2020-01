Begovic sbarcato a Milano: in corso le visite mediche – VIDEO

E’ il giorno dell’arrivo in rossonero di Asmir Begovic: il portiere bosniaco si sta sottoponendo in questi minuti alle visite mediche.

Dopo Simon Kjaer, oggi sbarca a Milano un altro calciatore praticamente preso dal Milan per rinforzarsi a gennaio.

E’ il giorno di Asmir Begovic, portiere bosniaco classe ’87, scelto dal club rossonero come sostituto del partente Pepe Reina. Il numero uno sarà il vice-Donnarumma almeno fino al termine della stagione.

Come riferito dai colleghi di Sky Sport, Begovic da qualche minuto è entrato presso la clinica ‘La Madonnina’ per le classiche visite mediche di rito. In corso i test fisici, che proseguiranno con l’idoneità sportiva. Nel pomeriggio si prevede la firma sul contratto di prestito fino al 30 giugno.

#Milan, iniziate le visite mediche di Asmir #Begovic: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina per i test fisici, poi idoneità e firma sul contratto (🎥 @MatteMoretto) #skysport #calciomercato pic.twitter.com/tcjUIyxG8Y — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 12, 2020

Begovic, 32 anni, arriva dal Bournemouth, club della Premier League inglese. Ma negli ultimi mesi ha indossato la maglia del Qarabag, squadra azera nella quale ha militato in prestito.

