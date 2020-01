Milan, ecco Kjaer: visite mediche in corso per il difensore

Milan, ecco Simon Kjaer: visite mediche in corso col club rossonero per il difensore danese. L’atleta è giunto poco prima delle 10.00 alla clinica ‘La Madonnina’ ed è pronto alla nuova avventura milanista.

Milan, è il giorno di Simon Kjaer. Dopo Zlatan Ibrahimovic, il difensore danese sarà il secondo acquisto rossonero di questa sessione invernale. L’ex Roma arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato sulla base di 2.5 milioni di euro. Visite mediche in corso per il calciatore alla clinica ‘La Madonnina’.

Il 30enne prenderà il posto del partente Mattia Caldara, ma al contempo rafforzerà un reparto composto oramai dai soli Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio e Mattia Gabbia dopo l’infortunio di Léo Duarte.

#Milan, visite mediche in corso per Simon #Kjaer: giocatore arrivato alla Clinica La Madonnina, le prime immagini da nuovo giocatore 🔴⚫️ su @SkySport e @DiMarzio #calciomercato pic.twitter.com/wvML1XojTG — Marco Bovicelli (@MarcoBovicelli) January 11, 2020

Arriva dall’Atalanta ma è di proprietà del Siviglia, con cui ha un contratto fino all’estate del 2021. Anche questo ha contribuito a un eventuale prezzo futuro ‘basso’. In estate si era trasferito a Bergamo per rinforzare a dovere il reparto difensivo della Dea in vista della Champions League, ma il feeling con Gian Piero Gasperini non è nato e il giocatore si è accontentato di sole 5 presenze.

Il Milan, nell’ambito della cessione di Caldara, ha così colto un’opportunità importante. Un acquisto low-cost ma allo stesso tempo di esperienza trattandosi del capitano della Danimarca e con già diverse esperienze in Serie A. Arrivato poco prima delle 10.00 alla clinica ‘La Madonnina’, Kjaer sarà pronto già per Udinese-Milan della prossima giornata.

Cagliari-Milan, probabili formazioni: sarà 4-4-2 con Ibrahimovic-Leão