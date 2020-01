Calciomercato Milan | Due calciatori in arrivo per rinforzare la difesa rossonera. Kjaer e Begovic sono stati scelti dal d.s. rossonero in persona.

Nelle prossime ore il Milan ufficializzerà due colpi per rinforzare la propria difesa. Sono in arrivo un difensore centrale ed un secondo portiere.

Simon Kjaer, centrale danese classe ’89, ha già svolto ieri mattina le visite mediche di rito a Milano. Manca solo l’annuncio del suo approdo in prestito dall’Atalanta, quasi in cambio dell’ex milanista Mattia Caldara.

Oggi dovrebbe essere il turno di Asmir Begovic, estremo difensore bosniaco che arriva dal Bournemouth. Per il 32enne portiere anche una recente esperienza in prestito al Qarabag.

MILAN, PRESO BEGOVIC. E PER GIUGNO OPZIONATO ANCHE IVAN

Calciomercato Milan, doppio colpo in difesa a firma Massara

Kjaer è un difensore robusto, massiccio, che in Italia ha già avuto diverse esperienze tra alti e bassi. Nel Palermo, da giovane, ha dimostrato maturità e concentrazione. Meno brillanti i trascorsi invece a Roma e Atalanta.

Begovic è stato per anni il portiere titolare della Bosnia. Conosce il calcio che conta, avendo militato anche nel Chelsea, ma si accontenterà di fare da chioccia a Gigio Donnarumma, sostituendo almeno fino a giugno il partente Pepe Reina (direzione Aston Villa).

Due acquisti, o meglio due arrivi in prestito, che portano la firma di Frederic Massara. Il direttore sportivo del Milan è un grande estimatore di questi due calciatori.

Ha trattato Kjaer già la scorsa estate, prima che passasse dal Siviglia all’Atalanta a fine agosto. E avrebbe voluto portare Begovic già alla Roma per sostituire la partenza di Alisson.

Begovic-Milan, il retroscena della trattativa

Sarà dunque il classe ’87 Begovic il secondo portiere del Milan almeno fino al termine della stagione. Un colpo che, come ammesso dal giornalista Nicolò Schira, ha un mandante preciso.

Si tratta di Silvano Martina, noto agente ed intermediario del calciomercato internazionale. Lo storico procuratore di Gigi Buffon, capo dell’agenzia Assist, avrebbe proposto al Milan il prestito di 6 mesi del portiere bosniaco.

Un’idea ben accolta dal Milan e da Massara, che come detto segue Begovic ormai da anni.

