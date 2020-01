Reina-Aston Villa, ci siamo. Il punto sulle cessioni 

Milan, il punto sulle cessioni. Dopo aver ceduto Mattia Caldara e Fabio Borini, la società è prossima a salutare anche Pepe Reina e non solo. Le ultimissime.

Pepe Reina è prossimo a salutare il Milan. Per soli sei mesi, ma comunque lo farà. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, dopo inevitabili tentennii da parte del club rossonero, è praticamente fatta per il suo passaggio all’Aston Villa.

Alla fine lo spagnolo sarà accontentato. Dopo non poche perplessità, il club rossonero ha dato il suo benestare a un trasferimento temporaneo verso il club britannico. Alla base dell’operazione c’è una diretta richiesta del giocatore, il quale ha come obiettivo la continuità in vista degli Europei di quest’estate.

Cessioni Milan, le ultimissime

Ora servirà però un sostituto, un estremo difensore che faccia da vice a Gianluigi Donnarumma. E a tal proposito – rivela il quotidiano – c’è stato un doppio contatto: uno con lo svincolato Emiliano Viviano, l’altro con Marco Sportiello dell’Atalanta da cui è in arrivo Simon Kjaer.

Ma le uscite non si fermano di certo qui. Salutati Mattia Caldara e Fabio Borini in direzione Dea ed Hellas Verona, Ante Rebic anche è a un passo dalla cessione: come riferisce il quotidiano, il croato attende solo l’ufficialità per far ritorno all’Eintracht Francoforte.

Per quanto riguarda invece Krzysztof Piatek, il centravanti polacco non si rassegna: vorrebbe restare e riconquistare il Diavolo, ma Zlatan Ibrahimovic ha ormai decretato in Rafael Leão il suo partner d’attacco ideale. Così la società milanista spinge per la cessione dell’ex Genoa e si spera soprattutto nel Tottenham di José Mourinho: la richiesta è di 30 milioni di euro. In caso di fumata bianca, il cash verrebbe prontamente reinvestito per Matteo Politano e magari anche un rinforzo in mediana.

Milan, Politano-Scamacca per l’attacco: il piano rossonero