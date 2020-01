Milan, Politano-Scamacca per l’attacco: il piano rossonero 

Milan, possibile doppio colpo in attacco: oltre a Matteo Politano dell’Inter, la società ha posato gli occhi anche su Gianluca Scamacca dell’Ascoli qualora partisse Krzysztof Piatek. Lo scenario.

Preso Simone Kjaer, ora il Milan prepara l’assalto a Matteo Politano dell’Inter. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il club rossonero ha già in programma un incontro con la dirigenza nerazzurra per entrare nel vivo del discorso.

Il club interista, nel frattempo, ha dettato le condizioni per l’affare: niente prestito, ma cessione a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto e non per meno di 25 milioni di euro.

Milan, i colpi passano dalla cessione di Piatek

Ma il discorso sarà appunto approfondito nelle prossime ore, visto che si era parlato anche di un possibile scambio con Frank Kessie. L’ipotesi – rivela il quotidiano – è stata congelata e non cestinata, ma attenzione comunque anche alle altre squadre che seguono l’attaccante ex Sassuolo.

Sulle tracce del 26enne, infatti, ci sono anche Napoli e Fiorentina che non hanno mai smesso di seguirlo: il Milan la pista principale, ma dovessero arrivare offerte concrete da altri fronti, Paolo Maldini e Zvonimir Boban sarebbero chiamati ad accelerare.

Potrebbe essere Krzysztof Piatek a finanziare l’investimento dall’altra sponda del Naviglio, seguito dal Tottenham di José Mourinho dopo l’infortunio di Harry Kane. Gli spurs, però, per ora ragionano sul prestito con diritto di riscatto, formula ovviamente non gradita alla società.

Ma in corsa c’è anche l’Aston Villa, interessata all’acquisizione del cartellino, e presenziano anche West Ham e Bayer Leverkusen. Fino ad oggi – rivela Ts – Piatek ha rifiutato tutte le proposte ricevute, ma c’ è ancor tempo per cambiare idea. Soprattutto se il Tottenham dovesse rilanciare con una proposta legata all’obbligo di riscatto.

Qualora l’ex Genoa salutasse davvero, oltre a Politano potrebbe arrivare anche Gianluca Scamacca dell’Ascoli. Protagonista con 10 gol in 17 presenze, il 21enne ha attirato l’attenzione di varie squadre tra cui anche il Benfica che ha offerto 10 milioni di euro ai marchigiani. Ma nulla da fare: la società ha risposto picche.

Milan, tutto su Ibrahimovic: ha ridato anima e speranza