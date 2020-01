Mirror – Calhanoglu richiesto dall’Arsenal in prestito

Calciomercato Milan: dall’Inghilterra riferiscono dell’interesse per Hakan Calhanoglu da parte dell’Arsenal. Il turco piace a Mikel Arteta: la situazione.

Hakan Calhanoglu all’Arsenal? La notizia arriva dal tabloid inglese The Mirror, che scrive dell’interesse dei Gunners per il centrocampista turco del Milan.

Calhanoglu è uno dei giocatori in uscita, e di fronte ad un’offerta interessante in via Aldo Rossi potrebbero lasciarlo partire. Al momento il Mirror riferisce che l’Arsenal vorrebbe Calhanoglu in prestito. Opzione che il Milan potrebbe accettare qualora si inserisse un obbligo di riscatto. Più complicato invece che parta con un semplice prestito con eventuale diritto di riscatto.

Nei giorni scorsi si era scritto anche di un possibile interesse dall’Italia per Calhanoglu, nello specifico della Roma. Il Milan chiede almeno 15-18 milioni di euro. Una cifra che comunque eviterebbe una minusvalenza.

Calciomercato Milan, Calhanoglu verso l’addio?

Calhanoglu al Milan continua a non incidere. Schierato da esterno sinistro nel tridente in questi mesi, il suo apporto in zona offensiva lascia troppo spesso a desiderare. Pochi gol, pochi assist e poche giocate chiave. Uno dei motivi per i quali la squadra arranca in zona gol è anche questo. Da un giocatore offensivo ci si aspettano certe giocate, soprattutto per il numero 10.

Il rapporto tra Calhanoglu e Milan non è mai stato straordinario, ma si è incrinato notevolmente qualche mese fa quando il giocatore ha riferito che se lo chiamasse il Bayern Monaco o il Borussia Dortmund andrebbe via subito dall’Italia.

