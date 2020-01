Sky – Osservatori del Milan al Bentegodi: Kumbulla nel mirino

Calciomercato Milan: Sky Sport riferisce che osservatori rossoneri saranno al Bentegodi per visionare il giovane difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla.

Il Milan vuole piazzare un nuovo acquisto in difesa. Dopo la cessione di Caldara e l’arrivo di Kjaer, può arrivare un quarto difensore. Secondo Sky Sport oggi osservatori rossoneri saranno al Bentegodi per Hellas Verona-Genoa (calcio d’inizio ore 18).

Nel mirino degli scout milanisti ci sarebbe il giovane difensore veronese Marash Kumbulla. Nato in Italia, ha nazionalità albanese, è un classe 2000. In questa stagione ha già collezionato 11 presenze in Serie A e segnato anche 1 gol. Giocatore di proprietà del Verona dal 2015: ha fatto tutta la trafila delle giovanili e la scorsa stagione ha esordito in prima squadra. Alto 185 cm, ha passaporto italiano.

Potrebbe essere lui il nuovo acquisto del Milan? In difesa servono rinforzi, lo ha chiesto a gran voce Stefano Pioli qualche giorno fa. In via Aldo Rossi vogliono accontentare il proprio allenatore.

