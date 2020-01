Gazzetta – Conferme su Ivan: al Milan da giugno

Calciomercato Milan: conferme sull’arrivo in rossonero di Ivan Quaresma Da Silva. Il giovane brasiliano arriverà al termine della stagione: le ultime.

Ivan Quaresma Da Silva al Milan dal prossimo giugno. La notizia era stata anticipata ieri da Gianluca Di Marzio, ora arriva anche la conferma dalla Gazzetta dello Sport in edicola stamane.

Ma chi è Ivan? Conosciamo meglio questo nuovo nome accostato al Milan. Si tratta di un portiere classe 1997, compirà 23 anni il prossimo luglio. Nato in Brasile, gioca attualmente nel Ponte Preta con il quale ha un contratto fino al giugno 2023. Ma tra sei mesi dovrebbe arrivare in Italia e vestire la maglia rossonera. Già nel giro delle nazionali giovanili del Brasile.

Ivan sarà uno dei portieri del Milan per la prossima stagione. Non è chiaro se sarà il secondo o il terzo, visto che tornerà anche Pepe Reina dal prestito all’Aston Villa.

L’operazione Ivan è stata chiusa in queste ore secondo queste indiscrezioni. Prossimamente magari la dirigenza potrà chiarire i dubbi di questa operazione, comunque in prospettiva anche se non prioritaria. Ricordiamo infatti che il Milan ha già Alessandro Plizzari, adesso in prestito al Livorno, considerato un portiere di gran livello (classe 2000).

LE PAGELLE DI CAGLIARI-MILAN 0-2