Cagliari-Milan: pagelle, tabellino e voti

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Fischio finale alla Sardegna Arena, Cagliari-Milan
SINTESI
Cagliari-Milan: tabellino e voti
Marcatori:
Ammoniti: Cigarini,
Espulsi:
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CAGLIARI: Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Naingglan, Joao Pedro; Simeone.
Allenatore: Maran.
MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.
Allenatore: Pioli.
Cagliari-Milan: le pagelle dei rossoneri
Donnarumma:
Calabria:
Musacchio:
Romagnoli:
Theo Hernandez:
Kessie:
Bennacer:
Castillejo:
Calhanoglu:
Leao:
Ibrahimovic:
All. Pioli: