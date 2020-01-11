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Cagliari-Milan: pagelle, tabellino e voti

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Giacomo Giuffrida
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ULTIMO AGGIORNAMENTO 15:27

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Fischio finale alla Sardegna Arena, Cagliari-Milan 

Zlatan Ibrahimovic
Zlatan Ibrahimovic (Foto AC Milan)

SINTESI

Cagliari-Milan: tabellino e voti

Marcatori:

Ammoniti: Cigarini,

Espulsi:

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CAGLIARI: Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Naingglan, Joao Pedro; Simeone.
Allenatore: Maran.

MILAN: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.
Allenatore: Pioli.

Cagliari-Milan: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma:

Calabria:

Musacchio:

Romagnoli:

Theo Hernandez:

Kessie:

Bennacer:

Castillejo:

Calhanoglu:

Leao:

Ibrahimovic:

All. Pioli:

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