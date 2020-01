I consigli per il fantacalcio di Serie A, relativi alla 19.a giornata. Ecco la nostra TOP 11 scommesse, e riserve, e i giocatori del Milan da schierare.

MilanLive.it presenta la nuova rubrica settimanale dedicata al fantacalcio di Serie A, il gioco fantasy sport sul calcio che ormai è diventato un abituè per molti appassionati.

Nuovo appuntamento settimanale con i consigli di MilanLive. I precedenti appuntamenti hanno riscosso un grande successo ed un numero di giocatori consigliati (per tutti i ruoli) che hanno fatto parecchio bene nonostante si trattase di nomi tutt’altro che altisonanti.

Come più volte ribadito, non si tratta di consigli “facili”, ma di vere e proprie scommesse. Arrivati a metà stagione, le “scommesse” dei singoli si sono ridotte, ma restano importanti certe scelte a seconda della partita. Di seguito le nostre proposte, prima sul Milan e poi sulla TOP 11 di scommesse per i fanta-allenatori temerari.

Consigli fantacalcio: tre proposte del Milan

RAFAEL LEAO – Lo abbiamo menzionato più volte nel corso di questa metà di stagione, e spesso ci ha deluso a livello di bonus. L’arrivo di Ibra potrebbe “gasarlo”, passateci il termine, e il portoghese può risultare decisivo. Lo attendiamo con ansia.

SAMUEL CASTILLEJO – Se ha una chance da sfruttare, è questa. Con Jesus Suso che sarà quasi sicuramente escluso, Samu deve necessariamente convincere l’allenatore che può essere un profilo valido. Altrimenti, anche per lui, la cessione sarà prossima.

THEO HERNANDEZ – Sin qui ci ha tolto dall’incubo della zona retrocessione. Dopo il gol ingiustamente annullatogli contro il Sassuolo (dalla quale l’incubo finale del Milan), il francese vuole riscattarsi. A Cagliari serve anche il suo apporto. Ibra aspetta un suo assist decisivo.

Consigli Fantacalcio: TOP 11 scommesse Serie A

A noi le cose troppo scontate non piacciono. Per questo ci siamo concentrati sui giocatori più borderline da consigliare: le classiche “scommesse”.

Modulo 3-4-3 : Musso; Izzo, De vrij, Sabelli, Zaniolo, Hernani, Berenguer, Chiesa; Simeone, Mertens, Boga.

: Musso; Izzo, De vrij, Sabelli, Zaniolo, Hernani, Berenguer, Chiesa; Simeone, Mertens, Boga. Altri consigli: Dragowski; Faraoni, Pajac; De Paul, Lazzari; Okaka, Quagliarella.

Un consiglio per i fanta-allenatori temerari, che hanno in rosa qualcuno dei giocatori sopracitati. Schierateli e non ve ne pentirete. Al fantacalcio vince chi rischia e tenta anche l’improbabile a volte.

Va da sé che ci sono altri giocatori che vanno schierati, quelle famose “certezze” che non posso restare in panchina. A prescindere dall’avversario e dal momento in cui si trovano.

