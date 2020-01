Barcellona, Suarez out 4 mesi: torna nel mirino Piatek?

Krzysztof Piatek è in uscita dal Milan. Nei mesi scorsi era stato accostato al Barcellona. Con l’infortunio di Suarez, out 4 mesi, il polacco può tornare nel mirino.

Lo sfortunato infortunio accorso a Luis Suarez potrebbe portare il Barcellona a rifarsi sotto per Krzysztof Piatek. Sia nei mesi scorsi che nella passata stagione, il polacco è stato cercato dai blaugrana per rinforzare l’attacco.

Approfittando di questa situazione, il Barcellona può valutare se tornare sul centravanti rossonero. Suarez è stato operato oggi al ginocchio, intervento perfettamente riuscito, ma l’uruguaiano dovrà stare fuori per 4 mesi. Tornerà praticamente solo per il finale di stagione. Nei giorni scorsi si parlava soltanto di qualche settimana, e invece il responso dei medici è stato ben diverso.

I blaugrana dovranno dunque sopperire l’assenza del loro attaccante titolare. Probabile che intervengano sul mercato, dunque pensiamo che possano esserci possibilità che bussino al Milan per chiedere informazioni su Piatek. La valutazione dei rossoneri è di almeno 28-30 milioni di euro, cifra minima per evitare una minusvalenza.

Piatek-Suarez: età e numeri a confronto

In questa metà stagione il confronto tra i due attaccanti è impietoso nei numeri. Dopo l’exploit tra agosto 2018 e giugno 2019, il rendimento di Piatek è crollato clamorosamente. In questi sei mesi al Milan ha segnato appena 4 gol, dei quali tre su rigore. Prestazioni che hanno lasciato parecchio a desiderare.

Suarez invece prima dell’infortunio aveva giocato 23 partite, segnato 14 gol e fornito 11 assist in tutte le competizioni. Ricordiamo inoltre che Suarez è un classe 1987, a fine gennaio compirà 33 anni. Piatek ha otto anni meno di Suarez, è un classe 1995, compirà 25 anni a luglio.

Staremo a vedere se e come il Barcellona proverà a rimpiazzare il proprio giocatore. In rosa ha diversi giocatori di talento, ma veri e propri centravanti d’esperienza non ne ha. Può adattare Griezmann o lo stesso Vidal (nel mirino dell’Inter), ma una prima punta è necessaria. Il Milan attende offerte.

