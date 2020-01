Di Marzio: “Il Milan vuole Politano, ma niente scambio con Kessie”

Calciomercato Milan: news da Gianluca Di Marzio su Matteo Politano, Franck Kessie e Krysztof Piatek. Operazioni in entrata e in uscita: le ultimissime.

Nuovi aggiornamenti sulle prossime operazioni di mercato del Milan nel corso di questa finestra invernale. Novità su trattative in entrata e in uscita.

Gianluca Di Marzio nel corso di Sky Sport 24, ha parlato della possibile trattativa tra Milan e Inter per Matteo Politano: “Il Milan potrebbe cercare un esterno, ecco perché Politano non tramonta. Ma il Milan non vuole dare Kessie all’Inter. I rossoneri vogliono provare a fare Politano senza l’ivoriano”.

Il Milan non è più così sicuro di voler cedere Franck Kessie, ammesso e non concesso che fossero stati i rossoneri ad offrirlo all’Inter. Sull’ivoriano ci sono diversi club di Premier League interessati, ma al momento non sono giunte offerte. Rinforzarsi sì, ma indebolirsi no. Dunque Politano in entrata può andare, ma lo scambio secco con Kessie è da rivedere.

Calciomercato Milan, cessione Piatek: servono 28-30 milioni

Aggiornamenti anche su Krzysztof Piatek, sempre più in uscita dal Milan con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic. Nonostante Stefano Pioli possa continuare con le due punte, il polacco potrebbe uscire comunque per fare cassa.

Quanto serve per convincere il Milan a cederlo? Gianluca Di Marzio riferisce che servono almeno 28-30 milioni di euro. Che poi è la cifra minima che permette ai rossoneri di evitare una minusvalenza.

Con Piatek out – qualora dovesse essere ceduto – si studierà un’alternativa in attacco. Qualche giorno fa si era parlato di Andrea Petagna, profilo ritenuto funzionale come primo sostituto di Ibrahimovic. Indiscrezioni nuove al momento non ce ne sono sul centravanti della SPAL.

