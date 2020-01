Begovic-Milan e Reina-Aston Villa: attesi solo gli annunci

Mancano ormai solo i comunicati ufficiali per sancire il trasferimento di Asmir Begovic al Milan e di Pepe Reina all’Aston Villa. Lo riporta Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport.

I due portieri hanno firmato i rispettivi contratti e adesso si attendono gli annunci dei club. Il 32enne bosniaco di proprietà del Bournemouth approda in rossonero in prestito, stessa formula utilizzata per il passaggio del 37enne spagnolo ai Villans.

Begovic in questa stagione ha giocato in Bulgaria del Qarabag, mettendo assieme 17 presenze e subendo 16 gol. Per Reina una sola presenza, in Genoa-Milan, l’ultimo match di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. All’Aston Villa avrà modo di giocare con maggiore continuità, mentre a Milano era chiuso dalla presenza di Gianluigi Donnarumma come titolare indiscusso.

L’ex Napoli prima di chiudere la carriera ha la chance di avere nuovamente spazio in Premier League. Il suo contratto con il Milan scade a giugno 2021, probabilmente non andrà oltre quella data. Nel frattempo spera di guadagnarsi la conferma dal club inglese e di concludere lì la sua esperienza tra i pali.