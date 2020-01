Gedson Fernandes giocherà nel Tottenham: è atteso a Londra

Gedson Fernandes del Benfica pronto ad approdare in Premier League, dove vestirà la maglia del Tottenham di José Mourinho. Era stato accostato anche al Milan.

Il futuro di Gedson Fernandes non sarà in Italia, dove il Milan aveva manifestato dell’interesse nei suoi confronti. A breve dovrebbe trasferirsi in Inghilterra e mettersi così alla prova in Premier League.

È Sky Sports UK a rivelare che il Tottenham si è assicurato il 21enne centrocampista del Benfica. Un’operazione che prevede un prestito di 18 mesi con riscatto del cartellino a favore degli Spurs, che complessivamente possono arrivare a spendere ben 65 milioni di euro per Gedson Fernandes. Una spesa importante per un giocatore che ha ancora molto da dimostrare.

Il Benfica aveva raggiunto un accordo pure con il West Ham, ma il ragazzo ha preferito approdare alla corte di José Mourinho. Nelle prossime ore arriverà a Londra per visite mediche e firma del contratto con il Tottenham, poi inizierà ad allenarsi con la sua nuova squadra.

Gedson Fernandes è cresciuto nello storico club di Lisbona e nel 2018 ha iniziato ad affacciarsi alla Prima Squadra: 59 presenze, 3 gol e 7 assist finora. Per gli Spurs il suo arrivo è funzionale per sostituire l’infortunato Moussa Sissoko, senza dimenticare che c’è Christian Eriksen nel mirino dell’Inter a la cessione si può concretizzare nei prossimi giorni.

