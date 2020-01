Roma, inserimento su Politano. Per Suso nessun contatto ancora

La Roma è pronta per un duello di calciomercato con il Milan per Matteo Politano, esterno in uscita dall’Inter a gennaio. Nessun passo concreto per Jesus Suso ancora.

Matteo Politano è al centro di diversi rumors di calciomercato in questi giorni. Dovrebbe lasciare l’Inter e ci sono più squadre interessate ad acquistarlo a gennaio.

Il Milan ha già avviato i primi contatti, incontrando pure gli agenti del giocatore. Un’operazione non facile, dato che il club nerazzurro preferisce cedere a titolo definitivo per non meno di 20 milioni di euro. Una trattativa basata su un prestito sembra difficile, a meno che non venga inserito un obbligo di riscatto del cartellino.

Calciomercato Milan, anche la Roma vuole Politano

Oggi Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky Sport, sul proprio sito web ufficiale ha scritto che su Politano si registra l’inserimento della Roma. Dei sondaggi c’erano già stati settimane addietro, ma adesso la dirigenza giallorossa ha deciso di farsi nuovamente avanti per l’esterno dell’Inter. Iniziati i primi contatti concreti.

La Roma sta valutando il calciatore sia nell’ottica di un’eventuale cessione di Cengiz Under che per rimpiazzare l’infortunato Nicolò Zaniolo. Politano è nato nella capitale ed è cresciuto proprio nel settore giovanile romanista. Per lui si tratterebbe di un ritorno, dunque. Più defilate Fiorentina e Napoli, altre squadre che in queste settimane sono state accostato al 26enne.

Per quanto riguarda Jesus Suso, è un profilo che la Roma deve sondare. Non ci sono stati ancora contatti diretti per imbastire una possibile operazione con lui e il Milan. La disponibilità a discuterne non manca sulla sponda rossonera, ma intanto il direttore sportivo romanista Petrachi si sta muovendo su Politano. Lo spagnolo può rappresentare un’alternativa.

