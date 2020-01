Milan, ufficiale l’arrivo di Kjaer dal Siviglia: il comunicato

Simon Kjaer è un nuovo difensore del Milan. Stamattina il Siviglia, proprietario del cartellino, ha emesso un comunicato che ha reso ufficiale l’operazione.

Il 30enne difensore danese era in prestito all’Atalanta, dove però ha trovato poco spazio. Adesso si trasferisce nel club rossonero sempre a titolo temporaneo. Il Milan avrà anche il diritto di riscatto al termine della stagione. La cifra per l’acquisto a titolo definitivo dovrebbe aggirarsi sui 2,5 milioni di euro.

Kjaer arriva al Milan per sostituire Mattia Caldara, tornato proprio all’Atalanta. Il danese aggiunge esperienza alla difesa di Stefano Pioli. In passato aveva giocato già in Italia con la maglia del Palermo e della Roma. Quando approdò in Sicilia, prometteva molto bene. Tuttavia in seguito il calciatore non è diventato il difensore di alto livello che ci si aspettava.

