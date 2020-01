Milan, ufficiale: Reina in prestito all’Aston Villa

Ufficiale il trasferimento di Pepe Reina dal Milan all’Aston Villa con la formula del prestito. Il portiere spagnolo torna a giocare in Premier League.

Era atteso ed è arrivato il comunicato ufficiale del trasferimento di Pepe Reina dal Milan all’Aston Villa. Il club inglese ha annunciato l’arrivo del portiere 37enne con la formula del prestito fino a fine stagione.

Dean Smith, allenatore dei Villans, ha così commentato l’arrivo dello spagnolo: «Siamo riusciti ad assicurarci uno come Pepe che vanta una vasta esperienza in Premier League. All’inizio dell’estate stavamo cercando un portiere esperto e abbiamo preso Tom Heaton. Sfortunatamente, il suo infortunio lo ha escluso per il resto della stagione, ma Pepe soddisfa i nostri criteri non solo per la sua esperienza, ma anche per le sue doti di leadership».

Il tecnico dell’Aston Villa è felice di avere un esperto estremo difensore come Reina nella sua squadra. L’ex Napoli avrà l’occasione di avere maggiore spazio a Birmingham. Il Milan a breve annuncerà l’arrivo di Asmir Begovic, sempre in prestito, dal Bournemouth. Il bosniaco sostituirà proprio Pepe a Milanello.

Intanto il club rossonero ha a sua volta comunicato la cessione di Reina: «AC Milan comunica di aver ceduto alla società Aston Villa FC le prestazioni sportive del calciatore José Manuel Reina a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Il Club augura a Pepe le migliori soddisfazioni personali in questa seconda parte della stagione sportiva».