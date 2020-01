Ex Milan – Bellanova può tornare in Italia: trattativa col Verona

Calciomercato | Raoul Bellanova potrebbe approdare all’Hellas Verona, che è in trattativa con il Bordeaux per riportare l’ex terzino del Milan in Italia.

Raoul Bellanova potrebbe presto tornare in Italia, dove ha già militato nel settore giovanile del Milan facendo tutta la trafila. Il suo trasferimento in Francia al Bordeaux non gli ha portato le soddisfazioni che si aspettava.

Il terzino destro 19enne ha collezionato solamente una presenza in partite ufficiali con la maglia della squadra allenata da Paulo Sousa. Normale che lui voglia trasferirsi altrove per giocare maggiormente. Gli serve un minutaggio decisamente superiore per poter crescere. Un ritorno in Italia gli sarebbe utile.

Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, l’Hellas Verona è in pole position per assicurarsi Bellanova. La trattativa è iniziata e potrebbe concludersi con un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto. Il club gialloblu è disponibile a pagare l’ingaggio del ragazzo. Il Bordeaux potrebbe incassare tra i 5 e i 10 milioni di euro.

Per il giocatore approdare all’Hellas Verona sarebbe un’ottima chance. La squadra di Ivan Juric sta disputando un buon campionato: ha 25 punti, gli stessi del Milan, ed è a -4 dalla zona Europa League. Una stagione sopra le aspettative per i gialloblu, che in questo calciomercato di gennaio voglio prendere alcuni rinforzi per assicurarsi al più presto la salvezza e poi eventualmente pensare a qualcosa di più.

