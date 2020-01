Borini: “Ho dato tutto per il Milan. Avventura meravigliosa”

Messaggio di ringraziamento sui social per il Milan e i suoi tifosi da parte di Fabio Borini. Il calciatore si è trasferito a titolo definito all’Hellas Verona.

Oggi è stata la giornata dell’ufficialità di Fabio Borini all’Hellas Verona. Il calciatore ha lasciato il Milan a titolo definitivo. E su Instagram ha fatto un lungo post di ringraziamento nei confronti del club rossonero e dei tifosi.

Nel corso delle sue stagioni al Milan, Borini ha sempre dato tutto per la maglia. Mettendosi a disposizione dei vari allenatori, adattandosi in ogni ruolo veniva schierato, senza mai fiatare. Mai una parola fuori posto, un giocatore che ha avuto profondo rispetto per il club e i suoi tifosi.

Bel messaggio d’addio su Instagram di Borini: “Onore, voglia, sudore, sofferenza, felicità, caparbietà! Ho dato tutto per questi colori e questa gloriosa società Milan! Dare tutto è significato giocare in ruoli non miei e in condizioni fisiche non ottimali senza mai dimenticare o sottovalutare la gloriosa maglia che indossavo! Un’avventura meravigliosa è finita ma una nuova sfida è pronta ad abbracciarmi e non vedo l’ora di vincerla, di nuovo! Volevo ringraziare i miei compagni (alcuni di loro sono diventati cari amici), la società, il personale di Milanello, tutti gli staff tecnici che mi hanno accompagnato e infine, tra alti e bassi, ringrazio anche i tifosi che mi hanno sempre sostenuto! … GRAZIE”.

Per lui inizia ua nuova avventura all’Hellas Verona, dove sarà a dispozione del mister già dalla giornata di domani. La prossima sfida sarà domenica 19 gennaio al Dall’Ara contro il Bologna, poi l’esordio al Bentegodi in Verona-Lecce. In bocca al lupo, Fabio.