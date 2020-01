Milan, Rodriguez vicino al PSV: la formula e le cifre

Rodriguez è ad un passo dal PSV, che pare aver accettato le richieste del Milan. Ecco tutti i dettagli di questa operazione

Ricardo Rodriguez adesso sembra più vicino al PSV. Oggi a Casa Milan i dirigenti olandesi, in compagnia degli agenti del giocatore, hanno incontrato Zvonimir Boban. Un summit a quanto pare proficuo perché le parti sarebbero più vicine alla chiusura.

La richiesta del Diavolo è di almeno 10 milioni di euro; il club di Eindhoven potrebbe raggiungerla tramite dei bonus. La volontà del Milan è di cederlo a titolo definitivo per non ritrovarsi fra due mesi un giocatore in scadenza di contratto e non titolare (Rodriguez ha un accordo fino a giugno 2021). Ecco perché la società spinge per la cessione definitivo oppure il prestito con obbligo di riscatto.

Ed è proprio quello che Boban avrebbe chiesto agli olandesi. A rivelarlo è Gianluca Di Marzio nel corso di Calciomercato – L’originale. Ecco le sue dichiarazioni: “Il Milan ha chiesto un prestito con obbligo di riscatto per un totale di sei milioni. Il PSV sembra convinto di questa operazione. I dirigenti torneranno adesso in Olanda per parlare dell’affare con la proprietà. L’affare sembra in dirittura d’arrivo e nei prossimi giorni potrebbe arrivare finalmente la fumata bianca“.

Nuova cessione in vista per il Milan? Sarebbe la quarta, ma questa potrebbe essere più importante perché significherebbe far cassa (anche se l’obbligo di riscatto sarà completato soltanto in estate). I rossoneri si butterebbero poi sul mercato alla ricerca di un sostituto.

