Tuttosport – Suso infastidito dalle contestazioni: vuole lasciare il Milan

L’aria si è fatta pesante per Jesus Suso nell’ambiente rossonero, anche per questo ha deciso di dire addio al Milan già in questo mercato di gennaio 2020.

Jesus Suso sembra destinato a lasciare il Milan in questa finestra invernale del calciomercato. La sua stagione finora è stata disastrosa, quindi un addio è la soluzione più logica.

Lo spagnolo ha sempre avuto molto spazio, sia Marco Giampaolo che Stefano Pioli gli hanno dato l’opportunità di giocare con continuità e di mostrare il suo valore. Tuttavia, lui non ha saputo sfruttare le numerose chance e ha persino peggiorato il rendimento rispetto alle scorse annate. Inevitabile la panchina nell’ultimo match a Cagliari, tra l’altro vinto dalla squadra rossonera.

CorSera – Milan, l’Inter propone uno scambio Kessie-Vecino

Calciomercato Milan, Suso ha deciso di andarsene

Se in passato Suso ha sempre dichiarato di aver rifiutato offerte pur di rimanere al Milan, stavolta invece ha scelto di andarsene. Oggi il quotidiano Tuttosport conferma la volontà del calciatore di cambiare aria, anche perché gradisce poco la contestazione nei suoi confronti da parte dei tifosi. Più volte a San Siro si sono sentiti fischi nei suoi confronti e sui social network le critiche sono feroci. Senza dimenticare i giudizi negativi dei media.

Andare in un’altra squadra potrebbe aiutarlo a rilanciarsi, dato che l’ambiente rossonero ormai non lo sostiene più da tempo. A Cagliari ha perso il posto da titolare e dunque sta riflettendo sulle opzioni a sua disposizione per tornare protagonista.

Una soluzione gradita era la Roma, che però sta chiudendo con l’Inter l’acquisto di Matteo Politano in cambio di Leonardo Spinazzola. A questo punto bisognerà attendere proposte da altre squadre, magari estere. Il Milan spera di riuscire a ricavare almeno 25 milioni di euro dalla cessione del proprio numero 8.

Classifica Deloitte: Barcellona leader nei ricavi, Milan fuori dalla top 20