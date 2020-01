Infortunati Milan: le condizioni di Donnarumma, Calabria, Musacchio e Calhanoglu

Il Milan domani contro la SPAL in Coppa Italia dovrà fare a meno di quatro infortunati: ecco le condizioni di Donnarumma, Calabria, Musacchio e Calhanoglu.

Domani si gioca Milan-SPAL di Coppa Italia. Stefano Pioli dovrà fare a meno di ben quattro rossoneri titolari, tutti out per infortunio. Facciamo il punto dall’infermeria sulle condizioni fisiche dei calciatori.

Problema per Gianluigi Donnarumma nel finale di Cagliari-Milan, ieri il club rossonero ha diramato il comunicato ufficiale sulle sue condizioni: contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all’esame di risonanza magnetica. Non si conoscono ancora i tempi di recupero. Domani può sostituirlo il fratello Antonio, mentre contro l’Udinese in campionato scalpita il neo-acquisto Asmir Begovic.

Altro infortunato nel corso dell’ultimo match alla Sardegna Arena è Davide Calabria. Uscito al 73′ al posto di Andrea Conti, Calabria ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra. Non c’è interessamento dei legamenti, dunque l’infortunio dovrebbe essere assorbito entro poco tempo. Aspettiamo comunque novità ufficiali sui tempi di recupero, di Calabria come per gli altri rossoneri.

Altro assente sarà Mateo Musacchio: problema anche per lui alla caviglia sinistra, come per Calabria. In questo caso si tratta di una contusione, anziché distorsione. Al posto dell’infortunato argentino, domani è ballottaggio tra il neo-acquisto Simon Kjaer e il giovane Matteo Gabbia, prevista titolarità per il capitano Romagnoli.

Infine Hakan Calhanoglu, anche lui guarderà gli ottavi di Coppa Italia dalla tv. Il turco soffre di un problema al polpaccio destro. Per sostituirlo, Pioli ha diverse scelte, a prescindere dal modulo che utilizzerà. Il primo sostituto resta Giacomo Bonaventura.

Gli altri infortunati sono i lungodegenti Lucas Biglia (lesione al bicipite femorale), Ricardo Rodriguez il quale soffre ancora di problemi muscolari dall’ultima partita del 2019, e Leo Duarte il quale è stato operato per la frattura del calcagno.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-SPAL