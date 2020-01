Calciomercato Milan, dall’Olanda: PSV in Italia per Rodriguez

I dirigenti del PSV sarebbero a Milano per trattare l’acquisto di Rodriguez, le ultimissime di calciomercato dall’Olanda

Il Milan finora ha già finalizzato tre cessioni e non è finita qui. Il prossimo potrebbe essere Ricardo Rodriguez, che ha chiesto la cessione ormai da tempo. La presenza di Theo Hernandez gli ha tolto il posto da titolare e lui vuole giocare con continuità.

C’è un discorso aperto con il Fenerbahce. L’agente dello svizzero, Gianluca Di Domenico, negli scorsi giorni ha parlato di una forte volontà del giocatore di andare in Turchia. Nel frattempo però non è arrivata l’intesa fra i club: il Milan vuole 10 milioni e rifiuta il prestito con diritto di riscatto. Il PSV potrebbe approfittarne e inserirsi di nuovo.

Come scrivono in Olanda, John de Jong, direttore tecnico del club di Eindhoven, sarebbe a Milano in queste ore per provare ad acquistare Rodriguez. Avrebbe avuto un colloqui con Paolo Maldini per trovare l’accordo. Stando alle ultime indiscrezioni, il PSV lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto a sei milioni, i rossoneri spingono per ottenere l’obbligo, formula gradita perché consentirebbe al Milan di liberarsi del giocatore.

