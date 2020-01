Laxalt, agenti a Casa Milan: ritorna per sostituire Rodriguez?

Gli agenti di Diego Laxalt oggi a Casa Milan per discutere di un ritorno dal prestito al Torino. Potrebbe sostituire Ricardo Rodriguez, ormai verso la cessione al PSV Eindhoven o al Fenerbahce.

Il Milan nelle prossime ore intende perfezionare la cessione di Ricardo Rodriguez. Duello in corso tra PSV Eindhoven e Fenerbahce, che stanno trattando per assicurarsi il terzino sinistro svizzero.

Nel frattempo la dirigenza rossonera sta pensando a come sostituire l’ex Wolfsburg, dato che nel medesimo ruolo resterebbe solamente Theo Hernandez. Per questo motivo non viene escluso un ritorno di Diego Laxalt, trasferitosi al Torino in prestito durante l’ultima sessione estiva del calciomercato.

Calciomercato Milan, agenti di Laxalt in sede oggi

Stamattina gli agenti di Laxalt sono stati a Casa Milan per incontrare la società e discutere del suo rientro. Il laterale sinistro uruguayano non sta vivendo un’esperienza positiva in granata, pertanto l’idea di cambiare aria non gli dispiace. Ovviamente è consapevole che tornare a Milano significherebbe comunque essere una seconda scelta, dato che Hernandez è il titolare indiscusso.

L’ex Genoa nella scorsa stagione era stato considerato una riserva da Gennaro Gattuso e aveva trovato poco spazio. Il passaggio al Torino doveva essere una grande chance di rilancio per lui, ma finora con Walter Mazzarri non è riuscito a tornare sui livelli visti a Genova e con l’Uruguay. Probabilmente il club granata non opporrebbe resistenza a una sua partenza anticipata.

Laxalt era approdato a Torino in prestito oneroso (500 mila euro) con diritto di riscatto a 11,5 milioni. Vedremo se a breve tornerà effettivamente al Milan, dove Rodriguez pare ormai destinato all’addio. PSV Eindhoven e Fenerbahce si stanno dando battaglia. Sembra che il giocatore preferisca la Turchia, però può succedere di tutto nelle prossime ore.