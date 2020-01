Cessione Piatek, trattativa tra Milan e Siviglia: formula e cifre

Calciomercato Milan: Krzysztof Piatek verso il Siviglia, lo riferiscono i colleghi di Sportmediaset. Si lavora sulla formula economica: ecco i dettagli.

Krzysztof Piatek è in vendita. Il Milan vuole cederlo per fare cassa e puntare su altri giocatori per rinforzare la squadra. Il cambio di modulo, soprattutto l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, toglie spazio al polacco.

Oggi comunque titolare in Coppa Italia contro la SPAL, e che sui social continua a pubblicare foto con il Milan in allenamento parlando di obiettivi e motivazioni. Giusto così, peraltro. Fin quando veste la maglia rossonera, deve dare il massimo.

Dopo l’exploit tra agosto 2018 e giugno 2019, il rendimento di Piatek è crollato clamorosamente. In questi sei mesi al Milan ha segnato appena 4 gol, dei quali tre su rigore. Prestazioni che hanno lasciato parecchio a desiderare. E il Milan non può attendere altro tempo: c’è bisogno di giocatori di livello, e purtroppo il polacco non ha dimostrato di esserlo.

Calciomercato Mian, offerta del Siviglia per Piatek

Il Siviglia di Monchi cerca un centravanti. Il bomber del futuro potrebbe essere proprio Piatek. Gli andalusi hanno appena incassato circa 22 milioni dalle cessioni di Dabbur e Javier Hernandez, e ora hanno nel mirino l’attaccante.

Secondo i colleghi di Sportmediaset, il Siviglia punta Piatek. Il Milan e il club gestito nella parte sportiva da Monchi, stanno lavorando per trovare la formula giusta. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto a giugno 2020: la cifra stabilita per il riscatto sarebbe di 30 milioni di euro, che poi era la richiesta dei rossoneri per evitare la minusvalenza.

Vedremo se ci saranno conferme nelle prossime ore su questa operazione. Quella di oggi in Coppa Italia potrebbe essere l’ultima partita stagionale di Piatek con il Milan, appena 12 mesi dopo il suo arrivo dal Genoa.

