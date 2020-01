Sky – Milan, Laxalt non torna: ha offerte dalla Spagna

Diego Laxalt potrebbe lasciare il Torino in questa finestra invernale del calciomercato. Il trasferimento in maglia granata doveva rilanciarlo, dopo la stagione anonima al Milan, ma così non è stato.

Stamattina i suoi agenti sono stati presso la sede rossonera di via Aldo Rossi. Inizialmente si è pensato ad un possibile ritorno per sostituire il partente Ricardo Rodriguez, contesto da PSV Eindhoven e Fenerbahce. Ma secondo quanto riportato da Sky Sport, in realtà non si è parlato di questa possibilità.

Nel colloquio si è discusso della disponibilità del Milan a dare il via libera ad un trasferimento in Spagna, visto che ci sono delle offerte per Laxalt. Non sono ancora emersi i nomi delle squadre interessate, però nelle prossime ore potrebbero spuntare novità in tal senso. A Torino l’uruguayano non è felice e pertanto gli dispiacerebbe andare nella Liga per trovare maggiori soddisfazioni.

Invece, per sostituire Rodriguez, la società rossonera sta pensando di prendere un altro giovane da crescere alle spalle del titolarissimo Theo Hernandez. Ci sono più profili che il Milan sta valutando e nei prossimi giorni dovrebbero essere maggiormente chiari gli obiettivi per la fascia sinistra difensiva.

