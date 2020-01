Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: Cutrone e Caldara titolari

Dopo essere stati compagni al Milan nella scorsa stagione, Patrick Cutrone e Mattia Caldara oggi si ritrovano come avversari in Fiorentina-Atalanta di Coppa Italia.

Dalle 15 in campo Fiorentina-Atalanta per gli Ottavi di Finale della Coppa Italia 2019/2020. Una sfida molto interessante quella di Firenze.

Nella squadra di Gian Piero Gasperini debutto da titolare per Mattia Caldara, appena tornato in nerazzurro dopo una stagione e mezza da dimenticare al Milan. I tanti infortuni lo hanno pesantemente condizionato e adesso ha voluto tornare a casa per far ripartire la propria carriera. Caldara non gioca una partita ufficiale dal 24 aprile 2019, sempre in Coppa Italia: era la semifinale di ritorno Milan-Lazio a San Siro.

A proposito di Diavolo, oggi in Fiorentina-Atalanta ci sarà in campo un altro ex rossonero: si tratta di Patrick Cutrone. Il centravanti nato a Como si è trasferito in maglia viola recentemente, dopo aver vissuto la prima parte di stagione nel Wolverhampton. In Premier League le cose non sono andate come sperava e il rientro in Italia rappresenta per lui un grande stimolo. Cutrone già esordito in campionato contro la SPAL, però a Firenze oggi è titolare.

Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta: formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Cutrone. All.: Iachini.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Malinovskyi; Muriel. All.: Gasperini.

