Milan-SPAL: pagelle, tabellino e voti

Fichio finale a San Siro nel match di Coppa Italia: Milan-SPAL

PRIMO TEMPO – Prima vera occasione del match arriva al 17′ ed è per Samuel Castillejo, che solo davanti al portiere al limite dell’area on arriva a calciare. Al 20′ la sblocca Krzysztof Piatek: servito in profondità da Bennacer, tra le linee il polacco non va in fuorigioco ed è bravo a piazzare col destro l’1-0. Il Milan attende il giro-palla avversario, poi prova a ripartire. A primo tempo quasi finito, arriva il raddoppio a firma di Samuel Castillejo: servito da Piatek dopo una bella azione solitaria, lo spagnolo la piazza a giro sul secondo palo e firma il 2-0.

SECONDO TEMPO –

Milan-SPAL: tabellino e voti

Marcatori: 20′ Piatek (ass. Bennacer); 45′ Castillejo (ass. Piatek)

Ammoniti: Conti, Castillejo,

Espulsi:

MILAN: A. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Krunić, Bennacer, Bonaventura; Rebić, Piatek.

Allenatore: Pioli.

SPAL: Berisha; Tomović, Vicari, Igor; Strefezzia, Murgia, Tunjov, Dabo, Janković; Paloschi, Floccari.

Allenatore: Semplici.

Milan-SPAL: le pagelle dei rossoneri

A. Donnarumma:

Conti:

Kjaer:

Romagnoli:

Hernandez:

Bennacer:

Krunic:

Castillejo: seconda partita consecutiva in cui entra in una azione da gol. Dopo l’assist a Cagliari, oggi il bel gol a giro col sinistro.

Bonaventura:

Rebic:

Piatek: approfitta della difesa alta spallina, scappa tra le linee e non sbaglia l’appoggio per l’1-0.

All. Pioli: