Theo Hernandez: “Non mi aspettavo questo impatto, è un bel momento”

Le parole di Theo Hernandez a Milan TV al termine del match contro la Spal. Il francese è ancora protagonista

Un’altra prestazione super quella di Theo Hernandez, che ha segnato il gol del 3-0. Una rete stupenda: recupero alto della palla, avanzamento e diagonale preciso e potente alla sinistra di Berisha che non poteva arrivarci.

Un impatto straordinario quello del terzino francese con il calcio italiano. Arrivato in estate per 20 milioni dal Real Madrid, il giocatore ha parlato così a Milan TV del suo approccio con il nostro campionato: “Non me l’aspettavo ma volevo dimostrare a tutti le mie qualità. Sto lavorando bene, sono in un bel momento per la mia carriera“. Bene anche il Milan che oggi ha vinto la seconda partita di fila: “Stiamo in un buonissimo momento, speriamo di continuare così“.

Ora la squadra scenderà in campo domenica contro l’Udinese ancora a San Siro. Sarà importante vincere per dare continuità ai risultati oltre che alle prestazioni. I friulani però vivono un momento importante perché vengono da tre vittorie consecutive. Stasera affrontano la Juve in Coppa Italia. Il Milan ha ritrovato però Piatek, che stasera è tornato al gol. Contro l’Udinese però giocherà Ibrahimovic. Theo Hernandez sempre presente.

MILAN-TORINO, QUARTI DI COPPA ITALIA: DATA E ORARIO