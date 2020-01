Calciomercato Milan, conferme su Alderete. Crotone su Brescianini?

Calciomercato Milan: conferme sull’interesse per Omar Alderete, oggi l’agente a Casa Milan. Al Crotone non interessa Matteo Gabbia, ma Marco Brescianini.

Novità da Casa Milan, dove in queste ore si registra un via vai di dirigenti e agenti. Arrivano conferme sull’interesse per Omar Alderete, centrale del Basilea arrivato in Europa la scorsa estate. E poi novità anche sul Crotone, interessato più a Marco Brescianini che non a Matteo Gabbia.

Alderete (classe 1996) potrebbe essere il nuovo rinforzo per la difesa, un altro centrale dopo l’arrivo di Simon Kjaer e l’addio di Mattia Caldara. Il difensoe paraguayano è nel mirino di diversi club europei, tra cui la Juventus, dunque sarebbe importante riuscire ad anticipare la concorrenza e chiudere adesso per l’acquisto. Oggi l’agente è stato a Casa Milan, e dunque c’è possibilità che si possa arrivare in tempi brevi ad un principio d’accordo.

Anche la dirigenza del Crotone oggi è stata ospite dei rossoneri in via Aldo Rossi. Dapprima si credeva che ci fosse l’interesse dei calabresi per il difensore Matteo Gabbia, in uscita dal Milan. Invece pare possa essere più concreta l’idea di interesse per Marco Brescianini (centrocampista classe 2000), giovane della Primavera che ultimamente Stefano Pioli ha chiamato anche in prima squadra.

Sia l’agente di Alderete, Paraja, che la delegazione di dirigenti del Crotone, hanno lasciato Casa Milan intorno alle ore 18.

CHI È ALDERETE, L’ULTIMO DIFENSORE ACCOSTATO AL MILAN – VIDEO